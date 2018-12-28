В Индонезии более 40 тысяч человек покинули дома из-за цунами

Официальный представитель управления Сутопо Пурво Нугрохо заявил, что временно перемещенными лицами после цунами считаются 40 386 человек.Цунами обрушилось на индонезийское побережье в субботу вечером. Ранее сообщалось, что в результате цунами в прибрежных провинциях Лампунг и Бантен погибли не менее 429 человек, пропали без вести более 150 человек, получили ранения различной степени тяжести более 1,4 тысячи человек.