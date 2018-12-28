Отправил в нокаут головой: связанный аллигатор сразился с офицером - ВИДЕО
Грозный аллигатор напугал жителей одного из домов во Флориде: рептилия забралась во двор и решила там немного похозяйничать. Чтобы поймать огромного крокодила, были вызваны офицеры охраны рыб и дикой природы, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
Как видно из видеозаписи, опубликованной ABC News, сотрудникам удалось связать рептилию. Однако когда они начали грузить аллигатора в автомобиль, тот оказал серьезное сопротивление. Сначала крокодил резко ударил головою одного из офицеров-мужчин. От сильного удара тот упал на землю и, очевидно, на некоторое время потерял сознание. После этого аллигатор ударил хвостом офицера-женщину.
"Нокаутированному" сотруднику пытались оказать помощь коллеги, однако он продолжал лежать без движения.
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