В Анкаре задержали десятки человек по подозрению в причастности к "ИГ"

Прокуратура Анкары выдала ордер на задержание 64 человек по подозрению в причастности к террористической группировке "Исламское государство".

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает в пятницу агентство Anadolu.

Отмечается, что 52 человека уже задержаны. У них конфискованы оружие и документы на цифровых носителях, свидетельствующие о причастности задержанных к ИГ.

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