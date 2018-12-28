В Анкаре задержали десятки человек по подозрению в причастности к "ИГ"
28 декабря 2018 13:14 149
Прокуратура Анкары выдала ордер на задержание 64 человек по подозрению в причастности к террористической группировке "Исламское государство".
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает в пятницу агентство Anadolu.
Отмечается, что 52 человека уже задержаны. У них конфискованы оружие и документы на цифровых носителях, свидетельствующие о причастности задержанных к ИГ.
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