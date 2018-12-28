Макгрегор напоил целый паб за свой счет - ВИДЕО

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор напоил целый паб в родном Дублине, сообщает издание Irish Mirror.

Отмечается, что Макгрегор раскошелился на напитки для посетителей на сумму около четырёх тысяч евро, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

- Он никогда не забывал своих корней, - похвалил звёздного спортсмена совладелец заведения Лиам Флинн.

Он также выступил с опровержением информации, касающейся того, что Макгрегор может выкупить понравившееся ему заведение.

- Это лишь предположения. Если бы Конор когда-нибудь купил этот паб, это был бы успех, - добавил Флинн.

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