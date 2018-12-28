Сход лавины на грузовик в Дагестане попал на камеры - ВИДЕО

В Дагестане сошедшая с гор лавина полностью засыпала снегом грузовик Volvo. Очевидцы необычного происшествия успели заснять это на видео и выложить в соцсети, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На кадрах видно, как по лощине с гор спускается настоящая снежная река. Сначала она полностью засыпает грузовик, а потом идет дальше вниз.

К счастью, от схода лавины никто не пострадал: водитель грузовика успел выбраться из кабины, до того как его полностью засыпало снегом, а остальные автомобилисты (в этот момент на дороге было еще как минимум две легковушки и снегоуборочный трактор) отъехали на безопасное расстояние.

По данным республиканского МЧС, инцидент произошел накануне вечером на 6-м километре трассы Анцух - Тлярата. В настоящее время дорога расчищена, движение полностью восстановлено.

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