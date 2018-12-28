Жуткий ролик стал вирусным, набрав 3,2 млн просмотров - ВИДЕО

28 декабря 2018 15:17

Жуткий ролик с десятками ядовитых рептилий стал вирусным, набрав 3,2 млн просмотров.

Бобби Коуэн из Техаса, США, вместе с друзьями находился на своей ферме, когда заметил во дворе небольшую гремучую змею, заползшую под сарай. Мужчины решили поднять постройку с помощью погрузчика и были просто шокированы увиденным. Вместо одной змеи они увидели извивающийся клубок из более чем тридцати ядовитых рептилий, пишет Daily Mail.

Набравшись смелости, американцы подняли сарай снова и сняли ролик, который даже у самых смелых способен вызвать мурашки. Жена Бобби Джессика выложила видео в "Фейсбук", и оно быстро стало вирусным. Комментарии были вполне ожидаемыми. Люди писали, насколько это зрелище жуткое и неприятное, и интересовались, как мужчина разобрался со змеями, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

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Нажмите на видео для просмотра:
Фермер поднял краном сарай, под который уползла змея, но очень и очень зря

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