Москвич пытался провезти через Внуково 32 крокодила и 6 пауков - ВИДЕО

28 декабря 2018 15:57

Необычные подарки подготовил для своих близких 37-летний житель Москвы. Из Мексики мужчина привёз 32 живых крокодильчика и 6 пауков-тарантулов. Весь этот зоопарк мужчина пытался провезти через Внуковскую таможню, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Сотрудники таможни заподозрили, что мужчина собирался продать экзотических животных, однако сам он отрицает такие намерения. По его словам, крокодильчики и пауки были куплены в туристическом Канкуне исключительно в подарок друзьям и партнёрам по бизнесу.

Поверить в версию туриста мешает тот факт, что в прошлом он владел собственным зоомагазином. Сейчас мужчина задержан для выяснения всех обстоятельств.

Все "живые подарки" находятся в безопасности - их отправили в специализированный центр передержки.

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Москвич пытался провезти через Внуково 32 крокодила и 6 пауков

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