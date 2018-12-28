Парень покоряет "высотки" в Дубае - ВИДЕО
28 декабря 2018 16:17 215
Мурманчанин Никита Беляков поделился видео, на котором видно, как он катается на велосипеде на крыше одного из небоскребов в Дубае. Свои трюки он выполняет на высоте 328 метров, передает Day.Az со ссылкой на vmnews.ru.
У подписчиков экстремал ранее просил поддержки: "В течение нескольких дней я опубликую последнее видео в 2018. Видео будет сильным. Я ничего не делал подобного ранее. Я нуждаюсь в вашей поддержке. Чтобы вы рассказывали и делились этим видео. Для меня это важно. Мои видео создавать действительно сложно. Удачи и спасибо вам".
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