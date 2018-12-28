Туман превратил китайский город в сказку - ВИДЕО

Город Инкоу в провинции Ляонин покрыл редкий для зимы туман. Об этом сообщает CGTN, передает Day.Az со ссылкой на moya-planeta.ru.

Видео, снятое с высоты птичьего полета, показывает небоскребы и жилые здания, окутанные серым туманом и напоминающие мрачную сказку.

Портовый город Инкоу на берегу Желтого моря известен своими необычными климатическими явлениями: ранее в феврале порт покрылся льдом и сотни рыболовных судов оказались запертыми в гавани.

Day.Az представляет читателям видео, на котором запечатлено волшебное преображение города.

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