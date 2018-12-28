Умер один из самых известных израильских писателей Амос Оз

Один из самых известных израильских писателей Амос Оз скончался в возрасте 79 лет. Об этом сообщил официальный представитель МИД еврейского государства Эммануэль Нахшон, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Скорблю об уходе Амоса Оза, одного из самых выдающихся литературных голосов Израиля.

Потеря для нас и всего мира", - написал он в микроблоге Twitter

Оз - автор многочисленных прозаических произведений, считавшийся в последние годы одним из наиболее вероятных претендентов на Нобелевскую премию в области литературы. Многие его книги переведены на русский язык. Оз активно участвовал в общественно-политической жизни Израиля, призывая к прекращению оккупации и мирному урегулированию с палестинцами.

Газета "Гаарец" пишет, что он скончался от рака.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook