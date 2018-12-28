В Греции особо опасный террорист получил новогодний отпуск из тюрьмы

Главарь и главный палач левой террористической организации "17 ноября" Димитрис Куфонтинас, осужденный на 11 пожизненных сроков, получил очередной отпуск из тюрьмы - он встретит Новый год с семьей и друзьями. Об этом сообщает издание "Прото тема", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В пятницу утром он вышел за ворота тюремной фермы в Волосе, где находится с августа. Это уже шестой отпуск террориста, на этот раз на шесть дней.

Впервые в двухдневный отпуск его отпустили в 2017 году. Каждый выход Куфонтинаса из тюрьмы сопровождается резкой критикой со стороны оппозиции, а также Соединенных Штатов.

Губернатор Центральной Греции Костас Бакояннис опубликовал на своей странице в Facebook фотографии 13 жертв, в том числе своего отца - журналиста и политика Павлоса Бакоянниса, которого в 1989 году убили террористы из "17 ноября".

"Жертвы Куфонтинаса не встретят новый год со своими семьями. Однако он получил шестидневный отпуск и проведет его превосходно", - написал Бакояннис.

Куфонтинас являлся одним из лидеров и главным исполнителем терактов для группировки "17 ноября". Он был арестован в 2002 году и осужден на 11 пожизненных сроков.

"Революционная организация 17 ноября" действовала в Греции в 1975-2002 годах. На ее счету взрывы, ограбления, убийства 23 американских, британских и турецких дипломатов и военных, греческих политиков и бизнесменов. По делу были осуждены 14 человек.



В США организация "17 ноября" была внесена в список террористических организаций еще в 1997 году и остается в нем, несмотря на заверения греческого правительства, что она ликвидирована. Среди жертв террористов - пять сотрудников американской дипмиссии.

В августе 2018 года Куфонтинас был переведен из тюрьмы на тюремную ферму в Волосе и через два года сможет выйти на свободу. Сельские тюрьмы являются пенитенциарными учреждениями открытого типа, а это значит, что все заключенные являются рабочими и в составе бригад выполняют сельскохозяйственные работы, например, уборку апельсинов, оливок, следят за свинарниками. Каждый день тюремного заключения в этой тюрьме засчитывается по крайней мере как два в тюрьме, так что время до освобождения укорачивается.

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