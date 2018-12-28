Власти индонезийской провинции закрыли все пляжи для туристов

Власти индонезийской провинции Бантен временно закрыли все пляжные курорты после недавнего удара цунами по прибрежным районам. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении губернатора Вахидина Халимы, которое публикует новостной портал Detik, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Особый режим в провинции будет действовать до 9 января, однако запрет на посещение туристами прибрежных курортов действует на неопределенный срок", - отметил чиновник. По его словам, "спасатели продолжают поиски погибших из-за удара цунами, кроме того, коммунальным службам необходимо восстановить разрушенную инфраструктуру".

Одновременно, указывается в сообщении, "сохраняется угроза повторных стихийных бедствий", что связано с расположенным в Зондском проливе вулканом Анак-Кракатау. Агентство по предотвращению стихийных бедствий из-за активизации этого вулкана в четверг повысило уровень опасности до третьей степени (по четырехбалльной шкале - прим. ТАСС), расширив зону ограничений с двух до пяти километров. Кроме того, управление воздушным транспортом Индонезии потребовало от всех авиакомпаний изменить маршруты пролетов над этим районом.

Прибрежные курорты провинции Бантен, до которых можно добраться из Джакарты на автомобиле за 5-6 часов, в основном, пользуются большой популярностью среди местных туристов. Отдельные иностранные путешественники также посещают эти места, однако не в таком количестве, как острова Бали и Ломбок.

По последним данным, в результате удара цунами по прибрежным районам островов Суматра и Ява погибли 430 человек, 159 пропали без вести, почти 1,5 тыс. получили ранения. Свои дома вынуждены были покинуть около 22 тыс. местных жителей.

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