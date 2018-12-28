Редкие яванские носороги могут исчезнуть из-за нового цунами в Индонезии

В Индонезии весь вид яванских носорогов находится под угрозой исчезновения, в случае нового цунами. Об этом пишет "Би-би-си", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Редкие яванские носороги чудом спаслись после цунами, произошедшего 22 декабря в Индонезии. Во время катастрофы, которая обрушилась на северное побережье, животные находились в национальном парке Уджунг-Кулон. Погибли два сотрудника парка, а также были разрушены многие сооружения.

Специалисты по охране природы предупредили, что весь вид яванских носорогов может быть уничтожен из-за новых природных катаклизмов, поэтому чиновники хотят переместить последних яванских носорогов в другое место.

Известно, что жертвами цунами стали порядка 300 человек, а также около тысячи пострадали. Волны уничтожили сотни домов, выкорчевали деревья и смели машины.

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