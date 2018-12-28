Суд не освободил Кочаряна

Суд в Ереване отложил до 9 января рассмотрение ходатайства об освобождении экс-президента Армении Роберта Кочаряна, арестованного по обвинению в свержении конституционного строя, сообщил в пятницу журналистам адвокат Кочаряна Арам Орбелян, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Заседание суда, рассматривающего наше ходатайство об освобождении Кочаряна под залог, отложено. Оно возобновится 9 января", - сказал Орбелян.

По его словам, сторона обвинения умышленно затягивала рассмотрение ходатайства, в частности, предложила судье взять самоотвод.

Ранее адвокаты Кочаряна обратились в суд первой инстанции с ходатайством об изменении ареста Кочаряна альтернативной мерой пресечения - освобождением под залог.

Специальная следственная служба 26 июля предъявила обвинение Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Через день он был арестован на два месяца. Защита Кочаряна обжаловала арест в апелляционном суде, который отменил решение суда первой инстанции, мотивировав это неприкосновенностью бывшего президента. Кассационный суд Армении 15 ноября частично удовлетворил жалобу генпрокурора на отмену апелляционным судом ареста Кочаряна, направив дело на доследование в тот же суд, который принял решение об аресте экс-главы государства.

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, около 200 получили ранения.