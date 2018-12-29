Трагедия в Египте, много погибших и раненых - ФОТО
29 декабря 2018 00:13 234
В Каире прогремел взрыв в туристическом автобусе, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.
В результате происшествия погибли два туриста из Вьетнама. Как рассказали в МВД Египта, еще десять человек получили ранения. В частности, пострадали гид и водитель автобуса.
Ведомство отметило, что самодельное устройство взорвалось в 18.15 по местному времени (20.15). Транспортное средство находится в районе пирамид Гизы к югу от Каира.
На место выехали силы правопорядка, обстоятельства выясняются.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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