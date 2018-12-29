Срочные переговоры Путина и Меркель
29 декабря 2018 07:20 92
Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Сирии, планы США по выводу войск, передает Day.Az со ссылкой на gazeta.ru.
"Продолжен обмен мнениями по ситуации, сложившейся в Керченском проливе 25 ноября", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Отмечается также, что лидеры поздравили друг друга с наступающим Новым годом и условились о продолжении контактов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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