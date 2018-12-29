В Китае пять человек погибли в результате аварии на шахте

29 декабря 2018 09:01

Пять человек погибли в результате аварии в угольной шахте на востоке Китая. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, говорится в сообщении властей уезда Юндин, где произошел инцидент.

Согласно данным предварительного расследования, авария на угольной шахте произошла в пятницу, при этом, что именно привело к гибели людей, пока не уточняется. Сообщается, что в пятницу утром девять горняков спустились в шахту, около 13.00 по местному времени выяснилось, что из шахты никто не поднимался, немедленно были организованы поиски. 

К настоящему моменту спасти удалось только трех человек, все они в безопасности, один из них получил травмы, с которыми его оперативно госпитализировали. Также из шахты извлекли тела пятерых погибших. Местонахождение еще одного горняка установить пока не удалось.
Поиски и расследование продолжаются.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az