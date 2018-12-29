В Китае пять человек погибли в результате аварии на шахте
Пять человек погибли в результате аварии в угольной шахте на востоке Китая. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, говорится в сообщении властей уезда Юндин, где произошел инцидент.
Согласно данным предварительного расследования, авария на угольной шахте произошла в пятницу, при этом, что именно привело к гибели людей, пока не уточняется. Сообщается, что в пятницу утром девять горняков спустились в шахту, около 13.00 по местному времени выяснилось, что из шахты никто не поднимался, немедленно были организованы поиски.
К настоящему моменту спасти удалось только трех человек, все они в безопасности, один из них получил травмы, с которыми его оперативно госпитализировали. Также из шахты извлекли тела пятерых погибших. Местонахождение еще одного горняка установить пока не удалось.
Поиски и расследование продолжаются.
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