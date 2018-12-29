Сильное землетрясение в Филиппине попало на камеры - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
29 декабря 2018 09:33 264
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в субботу к юго-востоку от Филиппин. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Подземные толчки зафиксированы в 03.39 по времени UTC. Эпицентр располагался в 96 километрах к юго-востоку от города Пундагитан на острове Минданао. Очаг залегал на глубине 49,4 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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