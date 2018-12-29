В России более 800 человек остались без газа

После возгорания газопровода в ночь на субботу в Серпуховском районе Подмосковья 830 абонентов остались без газа. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает Минэнерго РФ.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС по области сообщила, что информация о возгорании поступила в 02.25. Согласно данным ведомства, возгорание произошло между деревней Иваньково и деревней Калиново, высота факела - около 15 метров. В 03.20 был перекрыт отвод газопровода.

"В 02.59 для безопасной локализации разрыва газопровода перекрыт линейный кран на 60-м километре магистрального газопровода "Серпухов - Ленинград". Прекращено газоснабжение 830 абонентов", - говорится в сообщении.