В России более 800 человек остались без газа
29 декабря 2018 09:12 176
После возгорания газопровода в ночь на субботу в Серпуховском районе Подмосковья 830 абонентов остались без газа. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает Минэнерго РФ.
Ранее пресс-служба ГУ МЧС по области сообщила, что информация о возгорании поступила в 02.25. Согласно данным ведомства, возгорание произошло между деревней Иваньково и деревней Калиново, высота факела - около 15 метров. В 03.20 был перекрыт отвод газопровода.
"В 02.59 для безопасной локализации разрыва газопровода перекрыт линейный кран на 60-м километре магистрального газопровода "Серпухов - Ленинград". Прекращено газоснабжение 830 абонентов", - говорится в сообщении.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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