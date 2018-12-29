Турция стягивает танки к границе с Сирией
Турция направила танки в провинцию Шанлыурфа на границе с Сирией. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend в субботу со ссылкой на турецкие СМИ.
По предварительным данным, в провинцию Шанлыурфа направлены 50 танков.
Отметим, что 12 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что в течение нескольких дней ВС Турции приступят к новой военной операции на севере Сирии против сирийского крыла террористической Рабочей партии Курдистана (РПК) - PYD/YPG.
Эрдоган заявил, что в рядах террористов в Сирии имеются американские солдаты.
"Несмотря на то, что США обещали Турции не поддерживать сирийское крыло РПК - PYD/YPG, Вашингтон не сдержал своего слова", - сказал глава государства.
Напомним, что 4 июня глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Майк Помпео обсудили на переговорах в Вашингтоне дорожную карту по сирийскому Манбиджу. А ранее Чавушоглу и Помпео провели встречу в Брюсселе, в ходе которой обсуждалась операция "Оливковая ветвь" и другие вопросы.
20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.
Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства", и при поддержке сирийской оппозиции освободили пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Как нельзя пить алкоголь
-
28 Дек. 10:53 11 980
-
28 Дек. 11:48 7 907
-
28 Дек. 19:32 6 838
-
28 Дек. 20:14 5 923
-
28 Дек. 11:29 4 992