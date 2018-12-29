В Турции начали расследование против телеведущего Fox TV

Генпрокуратура стамбульского района Бакыркёй начала расследование против телеведущего канала Fox TV Фатиха Портакала в связи с "публичным подстрекательством к совершению преступления". Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал Haberturk, ссылаясь на заявление генпрокуратуры.

Согласно заявлению, расследование было начато из-за его слов, сказанных во время выпуска новостей по телеканалу FOX TV 10 декабря.

Как сообщает телеканал, начиная с той даты в генпрокуратуру были направлены 16 жалоб из разных мест. Жалобы будут объединены с данным расследованием.

Ранее сообщалось, что Высший совет по телевидению и радиовещанию Турции (RTUK) принял решение оштрафовать оппозиционные телеканалы Fox TV и Halk TV и на сумму около 200 тысяч и 15 тысяч долларов соответственно, обвинив их в призывах к уличным протестам и разжигании ненависти в ходе программ, участники которых критиковали политику президента страны Тайипа Эрдогана.

Телеканал Fox TV оштрафован за "призывы к уличным протестам" со стороны телеведущего Фатиха Портакала, который заявил в эфире телеканала, что граждане Турции боятся протестовать против повышения цен по примеру французов из-за атмосферы "страха и запугивания" в стране.

Помимо штрафа, RTUK запретил выпуск в течение трех ближайших дней новостной программы Fox TV, а также пяти ближайших выпусков ток-шоу на Halk TV, где прозвучали данные высказывания.



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