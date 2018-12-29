Полиция в Нью-Йорке применит беспилотники на праздновании Нового года

Полиция Нью-Йорка впервые применит беспилотники для обеспечения безопасности во время празднования Нового года на площади Таймс-сквер. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает газета New York Daily News.

"Мы применим беспилотники полицейского управления Нью-Йорка для наблюдения. Раньше мы такого не делали", - заявил заместитель комиссара Нью-Йорка по разведке и борьбе с терроризмом Джон Миллер.



Как заявили в полиции, использование беспилотников поможет правоохранительным органам лучше наблюдать за толпой. При этом будет допускаться использование исключительно беспилотников, принадлежащих полиции.

"Не используйте беспилотки в (новогоднюю - ред.) ночь. Если вы запустите в небо (беспилотник - ред.), есть большая вероятность, что в итоге вы будете задержаны", - отметил комиссар полиции Джеймс О'Нил.



Один из беспилотников полиции будет прикреплен к зданию на Таймс-свер, а территория под ним будет оцеплена на случай, если что-то пойдет не так и он упадет вниз. По данным СМИ, всего для наблюдения за толпой полиция будет использовать 1225 камер слежения, некоторые их них будут установлены на беспилотниках.

Помимо этого, для большей безопасности по периметру площади будут установлены барьеры и ограждения. Для входа на площадь желающим придется пройти через металлодетекторы. Людям запрещено приносить с собой рюкзаки, большие пакеты, алкоголь, складные стулья и зонты. Также для обеспечения безопасности будут задействованы собаки, обученные для поиска взрывчатки.

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