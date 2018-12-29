Врачи подрались в операционной в Китае - ВИДЕО

Камера видеонаблюдения на днях запечатлела разборку, произошедшую между двумя хирургами в операционной, на глазах у нескольких ассистентов, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Судя по кадрам видеозаписи, ставшей вирусной в китайском сегменте интернета, двое врачей, испытывая личную неприязнь друг к другу, обменялись брошенными перчатками, а затем и вовсе перешли в рукопашную. Коллеги не допустили кровопролития и быстро разняли драчунов, о судьбе которых ничего не уточняется.

О реакции человека, лежавшего на операционном столе, в случае, что ему ещё не ввели наркоз, остаётся только догадываться.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

