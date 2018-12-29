В Индии удалось избежать столкновения трех пассажирских самолетов

Трем пассажирским самолетам, на борту которых находилось несколько сотен пассажиров, удалось избежать столкновения в районе полетной информации Индии после неоднократных предупреждений диспетчерской службы и систем самолета. Об этом сообщает индийский телеканал NDTV, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел 23 декабря с рейсами нидерландской авиакомпании KLM, тайваньской Eva Air и американской National Airlines. Как сообщает агентство ANI со ссылкой на источники в департаменте расследований воздушных происшествий Индии, самолеты двигались практически на одной высоте. Рейс National Airlines из Афганистана в Гонконг следовал на высоте 31 тысяча футов (9,4 км), самолет EVA Air из Амстердама в Бангкок - на высоте 32 тысячи футов (9,7 км), воздушное судно перевозчика KLM, летевшее в Вену из Бангкока - на высоте 33 тысячи футов (10 км).



Как пишет газета Economic Times, на борту двух воздушных судов сработала система предупреждения столкновения самолетов в воздухе. Благодаря работе авиадиспетчеров и предупреждениям системы самолеты удалось "развести". Как отмечает СМИ, AAIB начал расследование происшествия. Согласно установленным правилам, ведомство намерено вызвать пилотов трех воздушных судов.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook