Пентагон может предложить Белому дому оставить американское оружие курдам в Сирии - СМИ

Пентагон обсуждает вопрос о том, разрешить ли сирийским курдским формированиям оставить у себя американское вооружение после вывода военнослужащих США из Сирии. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на четырех должностных лиц США, пожелавших остаться неназванными, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации агентства, американские военные рассматривали данную проблему при подготовке плана, который в ближайшие дни должен быть представлен Белому дому. Отмечается, что до сих пор неизвестно, какие именно рекомендации будут включены в итоговый документ.

В то же время в Пентагоне отметили, что комментировать дальнейшую судьбу американского вооружения, находящегося у курдов, пока преждевременно и "неуместно". "Планирование продолжается, и его главная цель заключается в том, чтобы осуществить тщательно продуманный и контролируемый вывод наших войск и принять все меры для обеспечения их безопасности", - заявил официальный представитель министерства обороны США Шон Робертсон.

В свою очередь Белый дом воздержался от комментариев.

Официальные лица США сообщили, что определить местонахождение американского оружия, переданного сирийским курдам, сейчас практически невозможно. Кроме того, по сведениям Reuters, Соединенные Штаты обещали обеспечить вооружением отряды "Сил народной самообороны" (СНС, вооруженное крыло партии "Демократический союз") до окончания борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" ("ИГ"). "Борьба не закончена. Мы не можем попросить [курдов] вернуть оружие обратно", - приводит агентство слова одного из американских представителей.

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