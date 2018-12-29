В Таиланде прогремела серия взрывов, есть раненые
Четыре человека получили ранения в результате взрыва двух бомб в районе Срисакхон южной таиландской провинции Наратхиват. Как сообщила в субботу газета Bangkok Post, также взрывами были повреждены две опоры воздушной линии электропередачи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Одна из бомб была заложена под мостом и сработала, когда люди проезжали по нему на мотоцикле.
Вместе с тем, по информации полиции, неизвестное количество вооруженных людей обстреляли один из постов охраны в районе Рангэ. Добровольцы гражданской обороны открыли ответный огонь, спустя 30 минут нападавшие скрылись в ближайшем лесу. Вскоре после этого в нескольких районах провинции были приведены в действие взрывные устройства, которые повредили опоры воздушной линии электропередачи. В обоих случаях никто из людей не пострадал.
Вооруженные формирования действуют на мусульманском юге Таиланда уже более 10 лет. Они добиваются отделения региона и создания султаната на территории провинций Паттани, Яла и Наратхиват. За время конфликта в регионе в результате перестрелок и взрывов погибли более 6,8 тыс. человек.
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