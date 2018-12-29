В США бушует непогода, есть жертвы
29 декабря 2018 14:50 135
Число погибших в результате проливных дождей и снегопадов в США возросло до шести. Об этом в субботу сообщил телеканал CNN, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Ранее было известно о двух жертвах. По данным телеканала, три человека погибли в штате Теннеси при попытке пересечь небольшую реку, еще один - в Канзасе.
В настоящее время в центральной и северо-восточной части США бушует снежная буря. На южные штаты обрушились проливные дожди. Предупреждения о сильных снегопадах и ветре продолжают действовать на территории штатов Канзас, Небраска, Миннесота, Северная и Южная Дакота. В южных регионах страны сохраняется угроза наводнения.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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