В России школьники на год отказались от подарков ради одноклассника

Ученики четвертого класса школы №24 в Старом Осколе на год отказались от подарков на праздники, чтобы собрать средства на операцию для больного одноклассника. Об этом сообщает Oskol City, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Диагноз мальчика, ради которого школьники пожертвовали своими презентами, не уточняется. Для сбора средств в учебном заведении была организована ярмарка, в которой приняли участие родители и учителя.

Один из школьников принес большую сумму, что вызвало подозрения у педагогического состава. В результате выяснилось, что мальчик долго копил на велосипед.

"Дети даже начали выполнять домашние задания за больного одноклассника. Например, рассказав у доски стихотворение, ученик читал за отсутствующего ребенка другой стих", - говорится в материале.

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