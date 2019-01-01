В Швеции вживляют под кожу проездные

Euronews сообщает, что у жителей Швеции стремительно набирают популярность подкожные микрочипы, которые они с удовольствием вживляют себе в руки, чтобы не занимать карманы карточками,пропусками и проездными.

Как передает Day.Az со ссылкой на popmech.ru, микрочипы размером с зубец небольшой вилки обычно вживляются под кожу между большим и указательным пальцами с помощью специального шприца. После этой операции ладонь, словно обычную пластиковую карточку с NFC-чипом, просто прикладывают к считывающему устройству и - вуаля! Сторонники микрочипов говорят, что вдобавок они безопасны и в лучшей степени защищены от взлома.

Подкожные чипы можно использовать в магазинах для оплаты покупок, в качестве пропуска на работе или проездного в транспорте - эта технология ускоряет оплату товаров и услуг, делая жизнь более удобной. Одним крошечным устройством можно будет заменить множество карточек, которые занимают место в кошельке и карманах.

За недавнее время микрочипы в свои руки имплантировали более четырёх тысяч шведов. Крупнейшая железнодорожная компания Швеции уже разрешила пассажирам использовать их вместо билетов. Несмотря на существенные плюсы, у такого метода оплаты есть и ярые противники: по их мнению, это создаёт опасность кражи личных данных, а микросхема может занести инфекцию в организм и вызвать реакцию иммунной системы.

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