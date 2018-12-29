Мик Джаггер представит балет на сцене Мариинского театра

29 декабря 2018 18:50

Лидер легендарных The Rolling Stones Мик Джаггер представит балет на музыку собственной группы в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. Работать над проектом Джаггеру помогала его возлюбленная, 31-летняя балерина American Ballet Theatre Мелани Хамрик, сообщает Independent.

Премьера балета состоится в Санкт-Петербурге, а следующий показ уже в США, в нью-йоркском Линкольн-центре. Дата презентации пока, впрочем, не называется, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Известно, что в балет войдут композиции The Rolling Stones "You Can't Always Get What You Want", "She's a Rainbow", "Paint It Black". Кроме того, сообщается, что одну из главных ролей в спектакле исполнит сама Мелани Хамрик.

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