В Европе снова бушуют протесты: митингующие подожгли Банк Франции
29 декабря 2018 22:29 165
Во французском городе Руане участники движения "жёлтых жилетов" устроили поджог на входе в здание Банка Франции.
Как передает Report, об этом информирует Europe 1 со ссылкой на местную префектуру.
По её данным, протестующие поставили возле входа в банк несколько мусорных баков и подожгли их.
В результате произошедшего были повреждены ворота.
Ранее "Желтые жилеты" попытались прорваться к летней резиденции президента Франции.
Напомним, с 17 ноября по всей Франции начались акции "Желтых жилетов", которые выступали против повышения цен на топливо.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!