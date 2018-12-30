Страшная авария в России, погиб азербайджанец, еще двое ранены - ФОТО

Шестеро погибли и 24 человека пострадали в аварии с автобусом на трассе в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа 29 декабря.

Как передает Day.Az со ссылкой на телеканал "Звезда", об этом сообщили в официальном штабе правительства Югры.

По информации регионального МВД, авария произошла около 17:00 по бакинскому времени на 820-м километре федеральной автодороги "Тюмень - Ханты-Мансийск". 45-летний водитель "МАЗа" выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. В нем ехали вахтовики Нефтеюганского филиала "Роснефти" "РН-Бурение". В той же аварии оказалась "Газель", "Нива" и бензовоз.

В числе погибших в результате аварии оказался азербайджанец Расим Агаханов (1973). Среди раненых два азербайджанца - Руслан Искандеров (1989) и Наиль Мансуров (1988).