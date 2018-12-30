В Париже загорелись несколько машин
30 декабря 2018 08:47 165
Несколько машин загорелись в Париже в субботу, несколько из них - напротив здания газеты Parisien, сообщает французское СМИ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Как пишет газета, в субботу вечером в Париже сгорели восемь машин и мотороллер. Несколько из них - напротив здания газеты. После пожара на улице Гренель движение по одной из веток метро было временно приостановлено.
К 20.00 по местному времени пожарным удалось взять возгорание под контроль. Причина инцидента неизвестна, по предварительным, данным одна из машин загорелась из-за технической неисправности, после чего огонь перекинулся на другие транспортные средства. Начато расследование.
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