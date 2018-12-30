Китайский «Чанъэ-4» приблизился к Луне

Китайский аппарат для исследования обратной стороны Луны "Чанъэ-4" в воскресенье вышел на заданную орбиту, откуда планируется осуществить его мягкую посадку на поверхность естественного спутника Земли, сообщается в официальном аккаунте программы Китая по изучению Луны в соцсети WeChat, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Тридцатого декабря 2018 года в 08.55 по китайскому времени аппарат "Чанъэ-4" успешно вышел на эллиптическую орбиту вокруг Луны с параметрами 15 километров (высота периселения - ближайшая к поверхности Луны точка орбиты) на 100 километров (высота апоселения - максимально удаленная точка орбиты аппарата), откуда он должен осуществить посадку на поверхность", - сообщили специалисты проекта.