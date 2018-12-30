В России разбился вертолет - ПОДРОБНОСТИ - ВИДЕО

Четыре человека погибли в результате аварии вертолета в Улан-Удэ, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, передает Day.Az.

"В Улан-Удэ разбился вертолет. Четыре погибших, люди находились в вертолете", - сказал собеседник агентства.

Собеседник агентства также добавил, что вертолет Robinson потерпел крушение при взлете с частной вертолетной площадки в поселке Верхняя Березовка в пригороде города. Он добавил, что машина рухнула на территорию базы отдыха.

По его словам, при падении машина загорелась. Пожар уже ликвидирован.

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