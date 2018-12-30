В России разбился вертолет - ПОДРОБНОСТИ - ВИДЕО
30 декабря 2018 09:58 420
Четыре человека погибли в результате аварии вертолета в Улан-Удэ, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, передает Day.Az.
"В Улан-Удэ разбился вертолет. Четыре погибших, люди находились в вертолете", - сказал собеседник агентства.
Собеседник агентства также добавил, что вертолет Robinson потерпел крушение при взлете с частной вертолетной площадки в поселке Верхняя Березовка в пригороде города. Он добавил, что машина рухнула на территорию базы отдыха.
По его словам, при падении машина загорелась. Пожар уже ликвидирован.
Нажмите на видео для просмотра:
-
29 Дек. 12:32 4 224
-
29 Дек. 13:03 3 051
-
29 Дек. 10:42 3 034
-
29 Дек. 15:10 2 468
-
29 Дек. 11:45 2 416