У "Мисс Африка" на церемонии награждения загорелся парик - ВИДЕО

Во время церемонии награждения у победительницы конкурса красоты "Мисс Африка - 2018" Доркас Касинде загорелся парик. Об этом сообщает нигерийское издание Daily Post, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

На конкурсе, проходившем в нигерийском городе Калабар, 24-летняя Касинде представляла Демократическую республику Конго.

На кадрах видно, как на парик Касинде падают искры, разбрасываемые пиротехническими устройствами на сцене, после чего он загорается.