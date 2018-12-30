У "Мисс Африка" на церемонии награждения загорелся парик - ВИДЕО
30 декабря 2018 09:16 179
Во время церемонии награждения у победительницы конкурса красоты "Мисс Африка - 2018" Доркас Касинде загорелся парик. Об этом сообщает нигерийское издание Daily Post, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
На конкурсе, проходившем в нигерийском городе Калабар, 24-летняя Касинде представляла Демократическую республику Конго.
На кадрах видно, как на парик Касинде падают искры, разбрасываемые пиротехническими устройствами на сцене, после чего он загорается.
Девушка не сразу обратила внимание на пламя у себя на голове, однако почти сразу же на помощь ей пришла ведущая церемонии и еще несколько человек, которым удалось потушить огонь, после чего мероприятие продолжилось.
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