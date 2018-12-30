В ОАЭ разбился вертолет со спасателями, есть жертвы

30 декабря 2018 09:26

Четыре человека стали жертвами крушения вертолета со спасателями в эмирате Рас-эль-Хайма на севере ОАЭ, передает в воскресенье эмиратское информационное агентство WAM.

Ранее сообщалось, что вертолет со спасателями на борту разбился на горе Джебель Джайс в эмирате Рас-эль-Хайма, весь экипаж погиб. Сколько людей было на борту, не уточнялось, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По заявлению национального поисково-спасательного центра ОАЭ, на борту вертолета находились три гражданина ОАЭ - два пилота и штурман, а также врач-иностранец. Все они погибли в авиакатастрофе.
Вертолет AgustaWestland AW139 разбился в ходе спасательной операции на горе Джебель Джайс - самой высокой точке ОАЭ. На появившемся в соцсетях видео видно, как вертолет сваливается в штопор и после падения загорается. По словам очевидцев, вертолет мог столкнуться с недавно открывшимся на горе канатом для скоростного спуска - зиплайном.
 
Власти эмирата Рас-эль-Хайма ведут расследование обстоятельств катастрофы.
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