В ОАЭ разбился вертолет со спасателями, есть жертвы

Вертолет AgustaWestland AW139 разбился в ходе спасательной операции на горе Джебель Джайс - самой высокой точке ОАЭ. На появившемся в соцсетях видео видно, как вертолет сваливается в штопор и после падения загорается. По словам очевидцев, вертолет мог столкнуться с недавно открывшимся на горе канатом для скоростного спуска - зиплайном.