Армия взяла под свой контроль несколько муниципалитетов близ Мехико

Военные сразу в трех муниципалитетах мексиканского штата Морелос близ Мехико отстранили в субботу местную полицию от обеспечения правопорядка и взяли эти территории под свой контроль, сообщает правительство штата, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Личный состав министерства обороны проведет внеочередную проверку оружия, боеприпасов и списков сотрудников, которые имеют коллективную лицензию на ношение огнестрельного оружия в муниципалитетах Яутепек, Хиутепек и Куэрнавака", - говорится в сообщении правительства штата.