В США рассказали о начале «новой холодной войны»
30 декабря 2018 10:26 212
Эксперт в области политики безопасности института Катона Тед Карпентер заявил, что непродуманные действия Запада привели к началу новой холодной войны. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, действия США и их союзников привели к кризису в отношениях между Западом и Россией, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Он также добавил, что Россия лишь отвечает на агрессию в свой адрес.
Карпентер подчеркнул, что политика Вашингтона в отношении Москвы оказалась "ужасно недальновидной".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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