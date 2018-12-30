В США рассказали о начале «новой холодной войны»

30 декабря 2018 10:26

Эксперт в области политики безопасности института Катона Тед Карпентер заявил, что непродуманные действия Запада привели к началу новой холодной войны. Об этом сообщает РИА "Новости".

По его словам, действия США и их союзников привели к кризису в отношениях между Западом и Россией, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он также добавил, что Россия лишь отвечает на агрессию в свой адрес.

Карпентер подчеркнул, что политика Вашингтона в отношении Москвы оказалась "ужасно недальновидной".

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az