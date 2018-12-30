У россиян начались десятидневные новогодние каникулы

30 декабря 2018 09:33

Десятидневные новогодние каникулы, которые начинаются у россиян, продлятся с 30 декабря по 8 января, первая рабочая неделя нового года будет трехдневной. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Роструда, передает Day.Az.

"Десятидневные новогодние каникулы продлятся в России с 30 декабря по 8 января 2019 года. Первый рабочий день у большинства работников - 9 января. Первая рабочая неделя следующего года будет трехдневной", - напомнили в ведомстве.

Следующие продолжительные выходные в России в 2019 году ожидаются в марте.

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