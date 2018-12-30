В Венесуэле столкнулись 13 автомобилей - ФОТО

В Венесуэле в результате ДТП с участием 13 автомобилей погиб один человек. Об этом сообщает El Universal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, при аварии также пострадали 34 человека.

Как отмечается, ДТП произошло на шоссе в северном штате Миранда.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.