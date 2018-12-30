Трамп объяснил, почему стена на границе с Мексикой не построена

Президент США Дональд Трамп в твиттере обвинил представителей демократической партии в задержке строительства стены на границе с Мексикой.

По его словам, республиканцы не могут получить одобрения строительства стены в сенате США из-за демократов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он также добавил, что для этого необходимо 10 голосов представителей демократической партии.

Трамп подчеркнул, что намерен добиться строительства стены с помощью приостановки работы правительства США.