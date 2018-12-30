Трамп объяснил, почему стена на границе с Мексикой не построена
30 декабря 2018 10:40 195
Президент США Дональд Трамп в твиттере обвинил представителей демократической партии в задержке строительства стены на границе с Мексикой.
По его словам, республиканцы не могут получить одобрения строительства стены в сенате США из-за демократов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Он также добавил, что для этого необходимо 10 голосов представителей демократической партии.
Трамп подчеркнул, что намерен добиться строительства стены с помощью приостановки работы правительства США.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
29 Дек. 12:32 4 333
-
29 Дек. 13:03 3 067
-
29 Дек. 15:10 2 515
-
29 Дек. 22:11 2 442
-
29 Дек. 17:22 2 260