Трамп объяснил, почему стена на границе с Мексикой не построена

30 декабря 2018 10:40

Президент США Дональд Трамп в твиттере обвинил представителей демократической партии в задержке строительства стены на границе с Мексикой.

По его словам, республиканцы не могут получить одобрения строительства стены в сенате США из-за демократов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он также добавил, что для этого необходимо 10 голосов представителей демократической партии.

Трамп подчеркнул, что намерен добиться строительства стены с помощью приостановки работы правительства США.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az