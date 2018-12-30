Актер из «Монти Пайтона» стал рыцарем
30 декабря 2018 11:50 33
Актер Майкл Пейлин стал кавалером британского рыцарского ордена Святых Михаила и Георгия. Об этом сообщает "Би-би-си", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным издания, Пейли представили к рыцарству за службу в области "путешествий, культуры и географии".
Как отмечается, актер возглавлял Королевское географическое общество Британии с 2009-го по 2012-й годы.
При этом Пейли стал первым участником комедийной труппы "Летающий цирк Монти Пайтона", который удостоился звания рыцаря.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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