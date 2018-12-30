Пранкера застрелили, когда он изображал привидение в парке

В Пакистане YouTube-пранкера Рана Зухайра (Rana Zuhair) застрелили во время розыгрыша, когда тот изображал привидение в парке. Об этом сообщает газета Pakistan Today, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Зухайр и его друзья, которые вместе работали над каналом Lahori Vines, выбрали целью пранка неизвестную им семью, один из членов которой произвел выстрел из огнестрельного оружия.

Отмечается, что Зухайр был убит мгновенно.

Его друзей, Хасната Али (Hasnat Ali) и Абдула Сабур (Abdul Saboor), задержали и взяли под стражу. Их подозревают в подстрекательстве убийства своего друга.