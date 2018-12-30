В США заключенный сбежал от полиции, но сел не в ту машину

Одни заключенные при попытке сбежать из тюрем воплощают в жизнь эффектные, почти голливудские сценарии и таки добиваются своей цели. Другие преступники детально продумывают хитрые планы, но из-за собственной невнимательности преждевременно попадаются полицейским. А есть те правонарушители, на пути к свободе которых внезапно встает злая ирония судьбы - и таким "везунчиком" оказался 31-летний Аллен Льюис из Северной Каролины (США), передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

До недавнего времени Льюис находился в тюрьме округа Гринап, штат Кентукки. В середине декабря срок, назначенный местным судом, подошёл к концу, сообщает The Daily Independent. Мужчину собирались транспортировать в исправительное учреждение округа Роуэн в Северной Каролине, где ему светило уже другое наказание.

Путь от округа Гринап до Роуэн неблизкий - согласно информации Google Maps, расстояние составляет порядка 385 километров. Но не успели полицейские с заключенным проехать и половину расстояния, как Аллен воплотил в жизнь простой, но эффективный план побега. Льюис заявил, что ему больно из-за наручников. Офицер остановил машину, чтобы поправить положение устройства.

Но когда полицейский освободил одну из рук Аллена, мужчина устроил с ним потасовку, в ходе которой сумел вырваться из машины и убежал. Офицеры тут же организовали его поиски.

Улизнув от копов, через какое-то время Аллен добрался до трассы, где решил поймать попутку. Рядом с ним вскоре остановилась машина. По злой иронии судьбы внутри находился ни кто иной, как полицейский, работающий в местном вузе (у университетов США нередко есть свои отделения полиции, следящие за порядком на территории кампусов). Водитель заметил наручники, свисающие с одного из запястий Льюиса, и быстро понял, в чем дело.

Журналисты не сообщают подробностей о задержании Аллена полицейским. Но известно, что уже на следующий день невезучий беглец вновь оказался за решеткой.