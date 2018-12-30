В Малайзии дикая обезьяна украла номера у машины - ВИДЕО
30 декабря 2018 10:44 148
В Малайзии очевидец записал на видео как дикая обезьяна снимает номерной знак с передней части припаркованного автомобиля, сообщает UPI, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
На кадрах видно, что она снимает номер с автомобиля, а затем взбирается на крышу для того, чтобы внимательно рассмотреть свой "трофей".
"Мы с другом сначала заметили группу обезьян, которые ходили по парковке, - рассказал автор видео. - Когда я понял, что одно из животных пытается снять номера с машины, тут же достал телефон и начал снимать.
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