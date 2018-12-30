В Малайзии дикая обезьяна украла номера у машины - ВИДЕО

30 декабря 2018 10:44

В Малайзии очевидец записал на видео как дикая обезьяна снимает номерной знак с передней части припаркованного автомобиля, сообщает UPI, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

На кадрах видно, что она снимает номер с автомобиля, а затем взбирается на крышу для того, чтобы внимательно рассмотреть свой "трофей".
 
"Мы с другом сначала заметили группу обезьян, которые ходили по парковке, - рассказал автор видео. - Когда я понял, что одно из животных пытается снять номера с машины, тут же достал телефон и начал снимать.

Нажмите на видео для просмотра:
На видео попало, как в Малайзии дикая обезьяна украла номера у машины

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az