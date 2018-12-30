В Сети появилось видео удара молнии в F-18 - ВИДЕО
30 декабря 2018 11:07 175
В Сети появилось видео удара молнии в истребитель F-18 ВВС Кувейта, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
На кадрах видно, как пилот самолета пригнулся во время неожиданной вспышки. Кроме того, на записи слышен удар о поверхность истребителя.
F-18 - американский палубный истребитель-бомбардировщик, разработанный в 1970-х годах.
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