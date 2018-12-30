В Сети появилось видео удара молнии в F-18 - ВИДЕО

В Сети появилось видео удара молнии в истребитель F-18 ВВС Кувейта, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

На кадрах видно, как пилот самолета пригнулся во время неожиданной вспышки. Кроме того, на записи слышен удар о поверхность истребителя.