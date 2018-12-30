Водитель на Ferrari спрыгнул с обрыва после разговора с полицейским - ВИДЕО

Впечатлительный водитель Ferrari из США поговорил с полицейским на причале и показал, что такое красноречивые поступки. После беседы с копом человек за рулем нажал на газ и полетел с обрыва вместе с автомобилем. Остается только гадать, что же такого сказал ему офицер, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Видеоролик с безумным поступком водителя из США опубликовал американский телеканал WPBF. Эпичную запись сделали камеры видеонаблюдения, расположенные на причале округа Палм-Бич в штате Флорида.

На кадрах видно, как ранним пятничным утром полицейский беседует с водителем суперкара марки Ferrari. Вероятно, поведение человека за рулем не вызвало у офицера серьезных нареканий, ведь после короткой беседы он отошел от автомобиля. После этого водитель нажал на газ и полетел с причала.

Как сообщают журналисты, Ferrari ушла под воду на десять метров, но человек за рулем не пострадал. Из воды гонщика вытащили рыбаки, а затем из-под ила показался и автомобиль.

Тем не менее ремонт машины, обойдется герою истории в 250 тысяч долларов.

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