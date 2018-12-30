Талибы отвергли предложение Кабула о переговорах в Саудовской Аравии
30 декабря 2018 12:50 126
Радикальное движение "Талибан" ответило отказом на предложение властей Афганистана о проведении переговоров в Саудовской Аравии в январе следующего года, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на члена руководящего совета талибов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
На прошлой неделе в Абу-Даби под патронажем ОАЭ прошли переговоры между талибами и дипломатами США. Участие в консультациях также принимали делегации из Пакистана и Саудовской Аравии, в это же время там находилась высокопоставленная делегация от Кабула. По завершении встреч участники высказали преимущественно положительные оценки состоявшихся дискуссий. Было объявлено, что следующая встреча такого рода состоится в Саудовской Аравии.
Ранее в Кабуле заявили, что готовы направить делегацию на новый раунд переговоров по урегулированию в саудовском городе Джидда.
"Мы встретимся с официальными лицами США в Саудовской Аравии в январе следующего года и начнем переговоры, которые остались незавершенными в Абу-Даби... Однако мы дали ясно понять всем заинтересованным сторонам, что мы не будем проводить переговоров с афганским правительством", - заявил агентству член руководящего совета движения "Талибан".
По информации агентства, пресс-секретарь талибов Забиулла Муджахид также заявил, что лидеры "Талибана" не будут вести переговоров с афганским правительством.
Вопрос о запуске прямого мирного диалога между противоборствующими силами в Афганистане обсуждается на различных площадках, в том числе в Москве, где 9 ноября в закрытом формате прошла встреча по Афганистану. Впервые в международной встрече такого уровня приняла участие делегация политического офиса движения талибов в Дохе. Из Афганистана участие в конференции принял Высший совет мира, который позиционирует себя как посредник в диалоге между правительством и талибами.