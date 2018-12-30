Глава Еврокомиссии призвал британцев не ждать решения по Brexit от ЕС
30 декабря 2018 13:23 50
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал Великобританию "собраться с силами" и не ждать от Европейского союза решения по Brexit, сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По словам Юнкера, Брюссель не намерен удерживать Великобританию в составе Европейского союза "любыми возможными способами", а полагать, что ЕС предложит какое-то решение по данному вопросу, "совершенно неразумно".
Также он выразил опасение, что члены британского парламента находятся в состоянии "полного недоверия" как к премьер-министру страны Терезе Мэй, так и к Евросоюзу.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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