Глава Еврокомиссии призвал британцев не ждать решения по Brexit от ЕС

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал Великобританию "собраться с силами" и не ждать от Европейского союза решения по Brexit, сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Юнкера, Брюссель не намерен удерживать Великобританию в составе Европейского союза "любыми возможными способами", а полагать, что ЕС предложит какое-то решение по данному вопросу, "совершенно неразумно".

Также он выразил опасение, что члены британского парламента находятся в состоянии "полного недоверия" как к премьер-министру страны Терезе Мэй, так и к Евросоюзу.